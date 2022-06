Sinnliche Holzerlebnisse im Bad

Für viele ist der Werkstoff Holz im Bad ein Tabuthema. Angst vor Schimmel und Bakterien ist dabei das häufigste Argument. Doch Holz wird ja auch an Fenstern und Türen eingesetzt und da ist es unter Umständen doch viel ärgeren Witterungsverhältnissen ausgesetzt. Das Geheimnis liegt wie meistens in sachgerechter und professioneller Behandlung und Verarbeitung. Unsere Experten zeigen, wie es geht! Auf das wohlige Gefühl von Holz für nackte Füße, die warmweiche und lebendige Wirkung von edlen Hölzern für die Hände braucht in Zukunft im Bad niemand mehr zu verzichten!