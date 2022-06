7 Tipps für die Cocktailparty

Es liegt in der Natur der Sache, dass auf einer Cocktailparty der Alkohol in Strömen fließt. Dennoch sollte uns nicht nur der Spaß, sondern auch das Wohlbefinden unserer Gäste am Herzen liegen. Der umsichtige Gastgeber bietet seinen feierwütigen Freunden neben Hochprozentigem auch ausreichend Wasser an, um den Flüssigkeitshaushalt im Gleichgewicht zu halten und einem fiesen Kater vorzubeugen.