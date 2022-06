Treppen in die Einrichtung integrieren

Eine dezente Variante von Treppe und Schrank in Einem sehen wir in diesem Beispiel. Hier sind Schubladen und Schränke in den Unterbau der Treppe integriert. Dadurch wird der Stauraum unter der Treppe optimal genutzt.

Neben dem praktischen Nutzen überzeugt diese Treppe auch in ästhetischen Punkten: Eine Beleuchtung der Stufen ist nicht nur sinnvoll, sondern auch noch schön anzusehen.