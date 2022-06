Holzhaus-Style mitten in der Stadt

Der Wohnraum erstreckt sich über mehrere Etagen. Hier sehen wir das oberste Geschoss. Um eine offene Wohnatmosphäre entstehen zu lassen, wurde eine Split-Level-Aufteilung angewandt. Somit entstehen pro Etage jeweils ein relativ großer Raum und zwei kleinere.

Das Haus verfügt über eine Wohnfläche von 172 Quadratmetern, in der oberen Etage erwartet uns allerdings ein besonderes Highlight: die Dachterrasse. Das Fenster bzw. der Zugang zu dieser ist ohne seitliche Anschläge eingebaut. In Kombination mit der großen Fensterfront entsteht so der Eindruck, die Terrasse würde direkt in den Wohnraum übergehen.