Schöner Fernsehen

In nahezu allen deutschen Haushalten findet sich ein Fernseher. Mindestens. Aus praktischen Gründen bekommt das Gerät meist einen prominenten Platz im Wohnzimmer. Einziges Problem dabei: Der Fernseher ist kein Design- sondern ein Funktionsobjekt und wirkt dadurch oft wie ein Fremdkörper in einem augeglichenen Einrichtungskonzept. Wir wollen heute einen Blick riskieren, wie die Mattscheibe nicht nur zweckmäßig sondern auch noch schön in das Wohnkonzept integriert werden und so eine richtig gute Figur im Wohnzimmer machen kann.