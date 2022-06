Altes Haus erwacht zu neuem Leben

Alte Fachwerkhäuser haben einen ganz besonderen Charme, entsprechen aber heutzutage oft nicht mehr ganz den Vorstellungen und Ansprüchen modernen Wohnens. So war es auch mit dem Gebäude, das wir euch heute näher vorstellen wollen. Es handelt sich dabei um ein Haus aus dem Jahre 1736, das bis Anfang der 2000er auf unterschiedlichste Weise genutzt wurde und zuletzt leer stand. Bis sich unsere Experten von Bussemas Architekten annahmen und das denkmalgeschützte Haus für ihre Kunden sanierten und umbauten, war das Gebäude in einem desolaten Zustand und im Laufe der Jahrhunderte und Jahrzehnte nur sehr mangelhaft instandgesetzt worden. Nun galt es, einen Entwurf zu entwickeln, der die ehemals barocken Strukturen des Hauses wiederherstellt beziehungsweise erhält und der vierköpfigen Familie modernes Wohnen in alten Formen ermöglicht.