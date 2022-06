Die Rettung einer alten Tradition

Machen wir einen kleinen Sprung in die Vergangenheit. So sah das unbewohnte Haus vor der Sanierung aus. Alle Fenster des Gebäudes mussten ausgetauscht werden. Man entschied sich bei den Öffnungen für klassische Kastenfenster, die gebräuchlich für diesen Haustypus sind. Die Ausbildung einer Gaube ist bei diesen Häusern typisch und taucht in den unterschiedlichsten Varianten auf. Hier wurden die Gauben eingebaut, um die natürliche Belichtung der oberen Geschosse sicherzustellen.