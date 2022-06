Von der Garage zum Loft

Leben im Loft gehört zu den ganz großen Wohntrends unserer Zeit. Weltweit werden in den Großstädten ehemalige Fabriken, Lagerhallen und Industriegebäude von kreativen Architekten in stylishen Wohnraum verwandelt. So auch in Amsterdam, wo unsere Experten von BRICKS Studio eine alte Garage zu einem coolen Loft umgebaut haben. Werft mit uns einen Blick in diese außergewöhnliche Wohnung im industriellen Stil.