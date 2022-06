Traumhaus im Grünen

Vom Eingangsbereich aus erreicht man über eine Treppe die Galerieebene mit einem gigantischen Blick über den Wohnbereich bis in den Garten. Ein großes Bücherregal bringt eine gemütliche Wärme in diesen offenen, lichtdurchfluteten Teil des Hauses.

Befindet man sich in der mit Holzboden ausgestatteten Galerie und blickt hinab in den unteren Teil der Wohnung und hinaus in die Natur, fühlt man sich beinahe wie auf einem Jägersitz. Der schönste und am besten geschützte Ausblick, den man hier haben kann!