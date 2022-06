5 moderne Art déco Küchen

Eine Küche im Art Déco Stil muss nicht unbedingt üppig und überladen daherkommen. Hier sehen wir die modern interpretierte Version dieses glamourösen Stils. Die Küche, die unsere Experten von Spandri Wiedemann Architekten in einem Haus am Starnberger See umgesetzt haben, hält sich in der Formensprache zeitgemäß zurück und präsentiert sich eher puristisch als verspielt. Dennoch werden auch hier dekorative, elegante Akzente gesetzt – und zwar in der Farbe Gold, die dem Raum eine ordentliche Prise Glamour verleiht.