Top 5: Ideen mit Wow-Effekt

Wetten, dass diese Fassade alle Blicke auf sich zieht? Für die Bauherren dieses Einfamilienhauses hat es sich auf jeden Fall gelohnt, das ehemalige Fertighaus bis auf die Mauern abzureißen und einen Neuanfang zu wagen. Ob sich innen wohl auch so viel Holz vorfindet? Überzeugt euch selbst in unserem Artikel über das Haus in der Zeitmaschine.