Alte Hülle mit modernem Kern

Gehen wir ein Stück weiter in die Küche des Hauses. Dort wurden moderne Küchenmöbel eingefügt, die in der gegebenen Kulisse für eine spannende Erscheinung sorgen. Das strahlende Weiß der Einbauten führt im Handumdrehen zu einer frischen Anmutung. An die Kochinsel schließt ein Tresen an, der aus massivem Holz gefertigt wurde. Passend dazu wurden Barhocker gestellt, die das Weiß und das Material Holz des Raums aufnehmen.