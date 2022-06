Ein Strandhaus auf Sylt

Heute darf es mal etwas Meer sein. Beim Anblick der folgenden Bilder würden wir alle am liebsten sofort die Nase in den Wind halten, das Rauschen der Wellen hören und die Füße im Sand vergraben. Christian Tauer und Louise von Düsterlohe von Phillys Interior Design haben auf der Nordseeinsel Sylt ein Strandhaus der ganz besonderen Art erschaffen. Getreu dem Motto “Unser schönstes Accessoire ist das positive Lebensgefühl” entstand ein gemütliches, einladendes und wunderschönes Häuschen, an dem wir uns überhaupt nicht satt sehen können. Sanfte Erdtöne, frisches Weiß, natürliches Holz und maritime Streifen sorgen für einen absoluten Wohlfühl-Look, wobei jedes Zimmer für sich mit einem ganz eigenen Flair zu überzeugen weiß.