Kleines Schlafzimmer? So meisterst du die Herausforderung!

Vor allem Frauen mag dieser Punkt schwer fallen, jedoch gilt es als erwiesen, dass ein Zimmer, welches von einer Vielzahl an Dekoartikeln eingenommen wurde, schnell überladen wirkt. Achtet also beim Schlafzimmer Dekorieren unbedingt darauf, dass die Anzahl der Dekoaccessoires unbedingt an die letztendliche Raumgröße angepasst ist. Auch in Bezug auf die Wahl der entsprechenden Dekoration solltet ihr mit Bedacht vorgehen. Entscheidet euch am besten für einen Stil und zieht diesen durch die komplette Einrichtung. In diesem Zusammenhang ist es besonders der Vintage Stil, der sich mit seinem klassischen Used-Look bei Jung und Alt einer ungebrochenen Beliebtheit erfreut. Einschlägige Accessoires findet ihr vor allem bei führenden Designern, in Deko-Geschäften oder sogar auf dem Flohmarkt. Noch mehr ansprechende Schlafzimmer-Ideen findet ihr hier!