Entspanntes Wohnen in der Großstadt

Zum Garten hin öffnet sich das schlichte Häuschen dank zweier Fenster in der oberen Etage und einer großen Schiebetür im Erdgeschoss, die den direkten Zugang zum begrünten Außenbereich ermöglicht. In modischem Grau und in kompakter Form übt sich das Einfamilienhaus in schlichter Eleganz und überzeugt alle, die es schnörkellos und zurückhaltend mögen.