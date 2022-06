Weihnachtsdeko 2015: 7 coole Trends

Dass es nicht immer die altbewährten Klassiker sein müssen, haben wir im Laufe dieses Artikels bereits mehrfach gelernt. Auch in puncto Weihnachtskugeln gehen wir dieses Jahr gerne mal andere Wege. Diese müssen nämlich nicht unbedingt an den Baum oder einen Adventskranz zieren, man kann sie auch ganz anders und ein wenig unaufgeregter arrangieren – zum Beispiel in einer Schale als Tischdeko, in einer Vase oder zusammen mit einigen Tannenzapfen und Zweigen auf der Fensterbank. Außerdem kann man schöne Kugeln wunderbar an Gardinenstangen aufhängen oder an einer alten Holzleiter, die so zum absoluten Blickfang in der Wohnung wird. Die Möglichkeiten sind – auch ohne Tannenbaum – grenzenlos.