Wie verbessere ich die Isolierung meines Hauses?

Über Fenster, Türen und Heizkörpernischen geht wertvolle Wärme nach draußen verloren. Bevor es ans Werkeln geht, sollten die Schwachstellen in eurem Haus identifiziert werden. Zieht es stark durch Fenster- oder Türspalte, müssen diese besser abgedichtet werden. Wie sieht es mit dem Fensterglas selbst aus? Ist noch keine moderne Isolierverglasung vorhanden, so kann hier dennoch mit einfachen und schnellen Mitteln Abhilfe geschaffen werden, um eine bessere Isolierung zu erreichen. Ein genauer Blick auf eure Fenster und Türen, den Zustand von Abdichtungen und das Erfühlen von eindringender Zugluft helfen euch, Missstände aufzudecken, die behoben werden können. Und auch um Wärmeverluste an Heizkörpernischen zu vermeiden und einiges mehr, haben wir hilfreiche Tipps für euch gesammelt.