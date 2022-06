Ein kleines Sommerhaus mit ganz viel Style

Das kleine Haus beeindruckt auf den ersten Blick mit seinem modernen, stylishen Look. Der eingeschossige Flachdachbungalow erstrahlt in reinem Weiß in einem cleanen, schnörkellosen Design ohne jeglichen überflüssigen Schnickschnack und öffnet sich mit großen, bodentiefen Fenstern der Umgebung, die nach Belieben durch einen luftigen Vorhang vor neugierigen Blicken oder extremer Sonneneinstrahlung geschützt werden können.