Facettenreicher Wohntraum

Auch bei Nacht wirkt das stattliche 400 Quadratmeter große Anwesen überaus eindrucksvoll. Dafür sorgen die indirekten Beleuchtungen, die an unterschiedlichen Punkten der Fassade eingesetzt wurden. Während das Garagentor durch zwei mit kühl weißem Licht ausgestattete Lampen versehen wurde, setzen Strahler in gelblich warmem Licht den Balkon sowie den Eingangsbereich in Szene. Zum Vorschein kommt vor allem auch die farbige Verglasung, die durch die Innenraumbeleuchtung nach außen hin als in seichtem Gelb erleuchtete Fläche erscheint. Tolle Beleuchtungsideen für innen und außen haben wir auch in unserem passenden Ideenbuch.