Wundervolles Mini-Haus erfüllt nahezu jeden Wunsch

Zum Bett umgebaut, erkennt man das Sofa gar nicht wieder. Der schöne Holzrahmen und die weißen Textilien laden förmlich dazu ein, direkt in süße Träume zu versinken. Der dreitürige Kleiderschrank nimmt problemlos eine gut ausgestattete Garderobe in sich auf und fügt sich nahtlos in die Inneneinrichtung ein, ohne zu wuchtig zu wirken. Besonderer Clou ist die Leiter, die hinauf in den Raum direkt unter dem Dach führt. Das Zwischengeschoss kann viele Funktionen erfüllen, bietet vor allem aber noch mehr Stauraum, sodass das kleine Häuschen stets aufgeräumt wirkt.