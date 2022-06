Wohnen mit spektakulärer Aussicht

Vom Esszimmer aus gelangt man direkt auf eine der Terrassen, auf der ein großer Esstisch aus Naturstein und bequeme schwarze Lederhocker zum Genießen unter freiem Himmel einladen. Nach dem Essen kann man es sich dann in dem dahinter liegenden Loungebereich gemütlich machen und den phänomenalen Ausblick dank eines Heizpilzes auch an kühleren Abenden in vollen Zügen genießen.