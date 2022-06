DIY: Holzboden streichen und neu gestalten

Die Entscheidung zum Holzboden streichen kann vielerlei Gründe haben. Fast immer steht die Oberflächenbehandlung zum Schutz und zur Pflege des Bodens an erster Stelle. Wachs, Lacke und Öle kommen dabei zur Verwendung, die den Fußboden in angenehmen Holzfarben und Nuancen weit abseits der Farbe Braun tönen. Je nach Holzart wird der Baustoff im Vorfeld seinen eigenen natürlichen Farbton in die Fußbodengestaltung mitbringen. Entsprechend des gewählten Färbemittels kann dieser natureigene Ton die letztendliche Farbwirkung beeinflussen. Umso wichtiger ist es deshalb über die Verwendung dieser Mittel Bescheid zu wissen.

Farböl für Holzfußböden: Einen hölzernen Boden mit Farböl zu versehen bedeutet, das Holz von innen heraus einzufärben. Anders als bei Farblacken bildet Öl dabei keine aufliegende Schicht, sondern sickert ein, um schließlich bis an die Holzoberfläche vorzudringen. Im ersten Ergebnis werden die Holzdielen eher glanzlos erscheinen, doch diese Wirkung verändert sich, wenn der Fußboden im letzten Schritt gründlich poliert. Einen Holzboden mit Farböl zu behandeln ist zeitaufwendig, denn das Öl wird mindestens zwei Mal aufgetragen und ist erst nach zwei Wochen vollständig ausgehärtet.

Mit Farbwachs Holzböden streichen: Für den Anstrich von Holzfußböden stellt sich Farbwachs als Gemisch aus Wachs und Öl dar, wobei das Farböl in die Textur des Holzes eindringt und das Wachs die Holzoberfläche versiegelt. Erkennbar ist die Wachsbehandlung an einem leicht glänzenden Schutzfilm, der die natürliche Wirkung des Holzfußbodens angenehm hervorhebt.

Holzboden streichen mit Farblacken: Am wenigsten Zeit nimmt diese Variante des Holzanstrichs in Anspruch. Anders als bei Farbwachs und Farböl dringt die Lackierung nicht in die Holzstruktur ein, sondern bildet eine Schicht auf den Dielen. Hierdurch wird in der Farbwirkung die Maserung der Hölzer überdeckt. Will man mit Farblacken einen Holzboden streichen, sollte man sich einer wesentlichen Eigenschaft von Holz bewusst sein. Als Naturmaterial sind Hölzer lebendig, dehnen sich aus und tragen zum Raumklima bei, indem sie Feuchtigkeit absorbieren und abgeben. Farblacke beeinträchtigen diese natürlichen Prozesse, sodass es passieren kann, dass die Lackierung stellenweise aufplatzt und in kurzen Abstände aufgebessert werden muss.