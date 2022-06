Die Vorteile von kleinen Häusern

Immer mehr schwappt der Trend des “kleinen Wohnens” von den USA nach Europa über. Die Formen sind dabei vielfältig. Manch einer beschränkt sich auf ein minimalistisches Wohnen in der herkömmlichen, kleinen Wohnung. Andere packen ihre Sachen und machen sich mit dem Camper auf in ein modernes Nomadenleben. Tiny Houses sind genau für dieses Leben konstruiert. Sie sind klein, möglichst umweltschonend und energiesparend. Damit machen sie ein unabhängigeres, kostengünstigeres Leben möglich. Tiny Houses, winzige Häuser, sind oft so gebaut, dass sie einfach von einem Ort zum anderen transportiert werden können. Manche Minihäuser werden von Anfang an auf einem Fahrgestell errichtet und müssen für den Transport nur an die Anhängerkupplung gehangen werden. Örtliche Flexibilität ist nicht der einzige Vorteil des “kleinen Wohnens”. Ein überfüllter Dachboden, Gerümpel im Keller, der Schrank voller alter Kleidung – all dies belastet das Wohngefühl und auf kleinem Raum gar nicht erst möglich. Genau deshalb fühlt sich das Wohnen in Tiny Houses so leicht und unbeschwert an.