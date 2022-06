Country Chic – Einrichtungstipps

Eine Auszeit vom stressigen Großstadtleben ist manchmal genau das, was wir nach einem anstrengenden Tag brauchen. Umgeben von der Natur und mit einem Blick ins Grüne können wir am besten entspannen und die Seele baumeln lassen.

Doch wenn der nächste See oder Wald weit weg sind, hilft nur eins: Eine kleine Landschafts-Oase in den eigenen vier Wänden einrichten. Country Chic heißt der neueste Einrichtungstrend, der unserem Heim noch mehr Gemütlichkeit und einen natürlichen Charme verleiht. Wir zeigen euch, wie leicht auch ihr etwas Country-Flair in euer Zuhause zaubern könnt.