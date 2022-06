Einen Anbau planen – der Schnelleinstieg

In den seltensten Fällen werden für einen Anbau einfach drei weitere Wände um das Haus herum gebaut und eine Tür in die ehemalige Außenwand gesetzt. Auch wenn der Anbau nur einen Zipfel des gesamten Hauses darstellt, ist der Aufwand nicht zu unterschätzen. Strukturen werden verändert, Wände eingerissen und versetzt, Außen- und Innenwirkung gänzlich verändert. Kurz gesagt: Hinterher wird nichts mehr so sein, wie es vorher war. Man sollte sich also gut überlegen, wo man den gewünschten Anbau platziert. Zur Seite oder zum Garten heraus, geht man nach oben oder in die Tiefe?

Um den neuen Raum nicht nur vor seinem geistigen Auge zu konstruieren, kann man mithilfe der originalen Grundrisse vom Haus viele verschiedene Möglichkeiten durchprobieren. Am besten eine Kopie bzw. mehrere Kopien anfertigen und schon kann es losgehen. Falls die Originalpläne vom Haus gerade unauffindbar sind, lohnt sich ein Gang in das lokale Landkreis- oder Stadtarchiv bzw. zum Bauamt, von dem man ursprünglich die Baugenehmigung für das Haus erhielt. Solange der offizielle Grundriss noch nicht aufgetrieben ist, kann man sich mit den altbewährten Messmitteln behelfen. Schneller geht es allerdings mit einem elektronischen Laser Messgerät, das Entfernungen und Flächen vermisst. Einfach an die Wand halten, auf die gegenüberliegende zielen, Knöpfchen drücken und ablesen.