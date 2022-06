Was bei der Planung eines zweigeschossigen Hauses beachtet werden sollte

Ein Haus ist nichts, was man innerhalb kürzester Zeit wieder aufgibt. Für viele ist es ein Lebenswerk, in dem sie auch ihren Lebensabend verbringen wollen. Auch diese Perspektive sollte in die Planung mit eingebracht werden. Die Wahl, sein Schlaf- und Badezimmer nach oben oder unten zu verlegen, ist in ein zwei oder drei Jahrzehnten vielleicht keine Wahl mehr. Schläft man heute lieber oben könnte man ein Gästezimmer oder ein Büro auf der ersten Etage zusätzlich einplanen, das man später in das eigene Schlafzimmer umwandeln kann. Man könnte auch in der Planungsphase bereits Vorkehrungen treffen, um die obere Etage später, wenn die Kinder aus dem Haus sind, als Einliegerwohnung zu vermieten. Auch bei der Planung von Eingängen, Duschkabinen etc. lohnt es sich, auf Barrierefreiheit zu achten, anstatt später ggf. umbauen oder umziehen zu müssen.

Und auch an die offensichtlichsten Dinge muss gedacht werden, die Ausrichtung des zweigeschossigen Hauses spielt dabei eine wichtige Rolle: Ein Schlafzimmer an der Straße? Ein Wohnzimmer ohne Ausblick? Ein Ausblick auf Beton oder Mülltonnen? All diese Dinge lassen sich vermeiden, indem sie sorgfältig geplant werden, denn im Alltag werden diese Selbstverständlichkeiten auf einmal ganz wichtig.