Sieben Gründe, warum wir Minimalismus lieben

Jeder, der schon mal mit Sack und Pack umgezogen ist, hat früher oder später feststellen müssen, dass tatsächlich was dran ist an dem Spruch: Besitz belastet. Aber auch all jene, die ihre Möbel und Kisten noch nie ohne Aufzug in den vierten Stock schleppen mussten, kennen mit Sicherheit das überraschend befreiende Gefühl, wenn man endlich mal wieder dazu kommt, die Unterlagen auf dem Schreibtisch abzuheften oder den Schuhschrank zu entrümpeln. Heutzutage wird es einem, wenn man es mal genau bedenkt, jedoch verhältnismäßig schon sehr leicht gemacht, reduziert zu leben: Während die DVD-Sammlung auf einem winzigen USB-Stick Platz findet, haben Kindle & Co. das sperrige Bücherregal ersetzt. Doch keine Sorge: Wer trotzdem gerne in Nostalgie schwelgt und es einfach nicht übers Herz bringt, seine alten Romane, Briefbücher und Fotoalben zu entsorgen, für den gibt es natürlich auch genug kreative Möglichkeiten, versteckten Stauraum zu schaffen - sodass man zwar viel besitzen kann, der Wohnraum aber trotzdem nie überfüllt aussieht. Wer jetzt schon ein wenig überzeugt ist und gerne mal versuchen würde, sein Zuhause etwas reduzierter zu gestalten, für den haben wir sieben weitere Gründe und Inspirationen, warum weniger eben manchmal wirklich mehr ist…