Was wird aus dem ehemaligen Kinderzimmer?

Das Haus ist so still und leer, seit die Kinder weg sind? Dann wird es Zeit, es wieder mit Leben zu füllen und Gäste einzuladen. Damit diese sich auch rundum wohlfühlen, wird aus dem früheren Kinderzimmer einfach ein Gästezimmer gemacht. Praktisch dabei: Man kann die alten Möbel wunderbar wiederverwenden und wenn die Kinder in den Semesterferien zu Besuch kommen, können sie in ihrem alten Zimmer schlafen.