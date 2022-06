Mut zum Stilmix

Dass hier Elemente aus verschiedensten Stilepochen ganz ungeniert gemixt werden, fällt erst auf den zweiten Blick auf. Möglich wird der harmonische Eindruck auch hier wieder durch das kohärente Farbkonzept. Die modernen Kunststoffstühle sind transparent – also ohnehin neutral und auch in ihrer Form eher zurückhaltend. Weitere moderne Elemente wie die Vase und die Fadenvorhänge sind klar und einfach in ihren Linien und Materialien und stehlen dadurch dem eigentlichen Star des Raumes – dem Tisch – auch nicht die Show. Unsere Experten helfen, dmit der Stilmix garantiert gelingt.