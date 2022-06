6 Wohnideen fürs Kinderzimmer

Ihr wollt frischen Wind an die Kinderzimmerwand bringen? Wie wäre es dann mit dieser niedlichen Elefantentapete von DecorPlay? Sie ist in vielen verschiedenen Farben erhältlich und sorgt garantiert für gute Laune und strahlende Augen. Und unsere Experten denken nicht nur an erstklassiges Design, sondern auch an den Umweltschutz und vor allem an die Gesundheit eurer Kids. Deswegen sind alle Tapeten von DecorPlay auf ein gesundheitsunschädliches Material gedruckt, das weder PVC noch Schwermetalle enthält, strapazierfähig, aber atmungsaktiv ist, als schwer entflammbar gilt und sich später wieder leicht von der Kinderzimmerwand entfernen lässt. Die Farben sind wasserlöslich und enthalten keinerlei chemischen Lösemittel.