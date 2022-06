Von der Getreidemühle zum Wohnhaus

Wer an einer ehemaligen Mühle wohnt, der lebt automatisch in unmittelbarer Nähe eines Gewässers. Hier gibt es neben einem kleinen Bach auch einen See, der zum Fuße des Hauses lagert. Das stille Wasser sorgt für ein ganz besonderes Ambiente und bietet einen idealen Platz zum Ausspannen.

Die zum See zugewandte Seite zeichnet sich durch die extrovertierte Gestaltung aus. Das Fenster unterhalb des Giebels unterstreicht das Satteldach. Zur linken Seite öffnet sich eine kleine Tür, die die Konturen des Gebäudes nachahmt und sich optimal einfügt. Unter der erhöhten Terrasse zur rechten Seite wurde eine Garage integriert.