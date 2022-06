Günstig zum kleinen Traumhaus

Der Eingangsbereich eines Hauses wird über Osten erschlossen. Betritt man das Gebäude, findet man kompakte Nischen vor, die zum Einrichten der Garderobe und als Stauraum genutzt werden können. Von dort aus gelangt man ins Bad, das mit einem Waschtisch, einer Dusche, einem WC, einem Handtuchheizkörper und weiterer Möblierung versehen ist.

An den Eingangsbereich knüpft ein großer Wohnraum mit integriertem Koch- und Essbereich an. Von dort aus stellt ein dreiteiliges Glaselement mit großformatiger Schiebetür eine direkte Verbindung zur Natur her. Von hier aus kann man direkt in die Natur hinaustreten oder auch auf ein Holzdeck, falls man sich dieses Extra gewünscht hat. Dank des deckenbündigen Fensterbands wird der Innenraum permanent mit Tageslicht und frischer Luft versorgt.