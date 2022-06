High-Tech für Zuhause

Unser High-Tech-Produkt Nr. 1 ist an Praktikabilität kaum zu übertreffen: Es ist nämlich Lampe und Lautsprecher in einem! Die stufenlos dimmbare LED Lampe Boomer Light verfügt über einen integrierten Bluetooth-Lautsprecher - so kann man direkt über Smartphone oder Tablet die Musik kontrollieren. Und wie läuft das mit der Stromversorgung? – Die Lampe wird einfach in eine übliche Glühbirnenfassung geschraubt und darüber wird auch der Lautsprecher mit Strom versorgt. Und für den entsprechenden Komfort in der Handhabung wurde natürlich auch gesorgt: Eine Fernbedienung ermöglicht Lautstärke- und Lichtmodifikationen auch vom Sofa aus!