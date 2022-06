Moderne Festhütte in der Schweiz

Die kleine Gemeinde Amriswil im schweizerischen Thurgau ist nicht unbedingt das, was man als Stadt von Welt bezeichnen würde, doch in der neuen Festhütte des beschaulichen Ortes steppt der Bär. Die moderne Mehrzweckhalle, die von Müller Sigrist Architekten neu gebaut wurde, sprengt den Rahmen ländlicher Beschaulichkeit: Sie fasst bis zu 2500 Personen, ist Schauplatz für Rockkonzerte, Theateraufführungen und Bankette und wirkt so als regionaler Anziehungspunkt. Und nicht nur die Funktion der Festhütte sticht hervor, auch ihre Architektur ist etwas ganz Besonderes. Wir zeigen euch die Fotos dieses eindrucksvollen Projekts.