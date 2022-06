Grelle Farbtupfer für die Wohnung

Eine sehr harmonische Variante, um grelle Farben in die Wohnungseinrichtung zu integrieren, sind Farbtonwiederholungen in allen Intensitätsgraden. Hier gelingt das besonders gut, da die beiden Hauptfarben Pink und Grün in all ihren Schattierungen – so zum Beispiel auch als Pastelltöne – im gesamten Raum wieder auftauchen.