6 Tipps für eine rustikale Einrichtung

Ein rustikal eingerichtetes Zuhause assoziieren wir mit romantischem Landleben, warmer Gemütlichkeit und einfachem Charme. Der Landhaus-Look muss sich allerdings nicht auf heimelige Chalets in den Bergen und abgelegene Bauernhöfe beschränken. Man kann den angesagten bodenständigen Chic überall umsetzen, auch in Altbauwohnungen, Wolkenkratzern und im Plattenbau. Heute zeigen wir euch, wie ihr in eurem Zuhause – ganz egal wo - einen warmen und einladenden Landhaus-Look zum Leben erwecken könnt.