Wie kann ich ein kreatives Kinderzimmer einrichten?

Ein Kinderzimmer braucht viel Licht. Hier wird gespielt, gebastelt, gemalt, geschrieben und gelesen. Daher ist eine gute Grundbeleuchtung die Voraussetzung für genügend Licht im Kinderzimmer. Je nachdem, wie groß das Kinderzimmer ist und wie dunkel der Raum, sind mehrere Deckenlampen nützlich. Praktisch sind Einbaustrahler, die das ganze Zimmer ausleuchten. Ein Lichtplaner kann diese so mit einem Rastersystem anordnen, dass das gesamte Zimmer gleichmäßig ausgeleuchtet wird. Können keine Leuchten eingebaut werden, sind Spannlampen eine Alternative, um Licht über das gesamte Zimmer zu verteilen. Direktes Licht ist immer dort gefragt, wo Details erkennbar sein müssen. Das ist vor allem am Kinderschreibtisch der Fall. Eine gute Schreibtischlampe ist daher von Anfang an wichtig. Am besten steht sie so, dass die Hand beim Schreiben keinen Schatten wirft, bei Rechtshändern also links und bei Linkshändern rechts am Schreibtisch. Wenn auf dem Schreibtisch zusätzlich ein Computer steht, sollte die Schreibtischbeleuchtung so eingestellt werden, dass das Licht nicht auf dem Bildschirm reflektiert. Neben der Allgemeinbeleuchtung und dem direkten Licht sorgen indirekte Lichtquellen für Geborgenheit, etwa durch einen schönen Wand- oder Deckenstrahler in der Kuschelecke oder durch Unterbauleuchten an den hübsch dekorierten Regalen.