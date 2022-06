Moderne Oase im Weingarten

Betritt man das Haus, findet man sich in dieser Eingangshalle wieder. Der Raum wird bestimmt von drei Komponenten: Beton, Holz und Großzügigkeit. Es entsteht vielmehr der Eindruck eines öffentlichen Gebäudes und weniger der eines privaten Wohnhauses. Das dunkle Eichenholz ergänzt sich wunderbar mit den weißen Stahlwangen, die als Brüstung fungieren. Die Wände wurden ausschließlich in Beton errichtet und führen das Konzept des Außenraums im Inneren fort. Die Zugangshalle, die sich auf Straßenniveau befindet, konnte stützenfrei errichtet werden, da die Decke an den Wänden der höherliegenden Etage montiert wurde.