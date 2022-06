Welcher Kaminofen passt zu mir?

Der Zweck, den der Kaminofen erfüllen soll, ist entscheidend dafür, welches Model am Ende das Richtige ist. Soll er eine gemütliche Atmosphäre schaffen, ein Blickfang im Wohnzimmer sein oder als Ersatz für die Heizung dienen? Auch die Raumgröße spielt dabei eine sehr große Rolle.

Etwas entspannenderes als ein gemütlich eingerichtetes Zimmer mit einem passenden Kaminofen gibt es fast nicht. Um eine heimelige Stimmung zu verbreiten, ist natürlich ein offener Kaminofen sehr gut geeignet. Dafür muss das Zimmer jedoch eine gewisse Größe bereitstellen. Ein Modell ohne zusätzliche Ummantelung gibt die Wärme direkt an die Umgebung ab und dient als perfekter Wärmespender, wenn man es schnell kuschelig warm haben will. Natürlich kommt es dabei auch auf die Optik des neuen Schmuckstückes an und da gibt es eine große Auswahl. Welcher Kamin zu euch passt, könnt ihr mit den folgenden Tipps herausfinden.