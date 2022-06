Renovierung eines alten Bauernhauses inklusive Wintergarten Anbau

In der französischen Gemeinde Mottier, gelegen in der Region Rhône-Alpes, befindet sich dieses leerstehende Bauernhaus auf einem großzügig geschnittenen und idyllischen Grundstück. Die Jahre der Nichtnutzung gingen nicht spurlos an dem Objekt vorbei, zeigt sich das Mauerwerk doch stark marode und das Dach bereits zum Teil eingefallen. Dieser Anblick schreckte die heutigen Besitzer jedoch nicht ab – im Gegenteil. Sie sahen, dass man den Bestand wieder neu aufbauen und aus diesem einiges herausholen kann. Eine Pension soll es werden, die Gäste in der wunderbaren Gegend beherbergt.