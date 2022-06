Wohnen und arbeiten unter einem Dach

Mit einem Hauch asiatischer Exotik geht es auch im Sitzbereich weiter. An der weißen Wand zieht ein Gemälde mit buddhistischen Mönchen alle Blicke auf sich. Über eine puristische, geländerlose Treppe, die in der Luft zu schweben scheint, gelangt man in den ersten Stock, wo es durch eine Glastür in das eigentliche Büro geht, aus dem man durch große Glasflächen in den Sitzbereich hinunterblicken kann. Durch zahlreiche, großflächige Fenster wurde in diesem offiziellen Teil des Hauses eine transparente, lichtdurchflutete und luftige Atmosphäre geschaffen.