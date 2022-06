Schöne Villa kombiniert gekonnt alt und neu

Imposant ragt das Gebäude auf und besticht durch seine klar definierte Formgebung. Während wohlbekannte Elemente wie die weiße Fassade und das rot gedeckte Dach dafür sorgen, dass sich die Immobilie harmonisch in die Nachbarschaft einfügt, geben ihr die kräftigen Fenster und Türrahmen in dunkler Farbgebung und die vielen Verglasungen einen äußerst modernen Look. Im hinteren Bereich ermöglicht eine Glasfront, die sich nahezu über die gesamte Breite des Erdgeschosses erstreckt, den direkten Zugang zum schönen Garten. Eine teilüberdachte Terrasse bietet den idealen Platz, um geschützt die frische Luft zu genießen. Die große Rasenfläche lädt zum Spielen und Toben ein und bettet das Haus in eine natürliche Umgebung ein.