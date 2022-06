Die schönsten Terrassen rund um den Globus

Den Sonnenuntergang an der Amalfiküste in Italien können wir von dieser Terrasse aus quasi in der ersten Reihe genießen. Wem die Steinbänke mit Mosaikmuster nicht bequem genug sind, der kann es sich auf den gepolsterten Sitzgelegenheiten gemütlich machen. In Kombination mit einem Tisch und einem Teppich wird die Terrasse kurzerhand zum zweiten Wohnzimmer – umgeben von einem atemberaubenden Panorama.