Schädliche Materialien im Haus – und gesündere Alternativen

Ein sehr bekanntes Umweltgift ist das Formaldehyd, welches einen süßlich-stechenden Geruch besitzt. Heute ist es in Möbeln in geringerer Konzentration vorhanden als noch vor zehn Jahren, aber dennoch wird dieser umwelt- und gesundheitsschädliche Stoff weiterhin verwendet. Die Chemikalie wird als Konservierungsmittel für Farben und Lacke verwendet und ist häufig in Spanplatten, Kunstharzen und Teppichböden zu finden. Die größte Quelle sind Holzspanplatten, in denen es bis zu 25 Prozent des gesamten Materials ausmacht.

Formaldehyd gehört zu den sogenannten flüchtigen organischen Verbindungen, d. h. es verdunstet leicht und ist als Gas in unseren Innenräumen nachweisbar. Es kann Kopfschmerzen, gereizte Schleimhäute, Atembeschwerden und Allergien auslösen, und wurde von der Weltgesundheitsorganisation als krebserregend eingestuft. Um dieses Umweltgift zu vermeiden, könnt ihr folgendes tun:

– Greift auf Möbel aus Metall, Massivholz oder hochwertigem Vollholz zurück, die kein Formaldehyd enthalten. Beim Kauf könnt ihr euch von Experten beraten lassen, und von Herstellern einkaufen, die auf emissionsarme Materialien Wert legen.

– Vertraut eurer Nase und nehmt Abstand vom Kauf schlecht oder stechend riechender Möbel.

– Einige Prüfzeichen und Gütesiegel können euch beim Möbelkauf helfen, den Schadstoff größtenteils zu vermeiden. Im letzten Abschnitt dieses Ratgebers erfahrt ihr mehr dazu.

– Häufiges Lüften verbessert eure Raumluft und auch Pflanzen können Schadstoffe aus der Luft filtern.

– Wenn ihr Möbel im Frühjahr oder Sommer kauft, könnt ihr sie die ganze Jahreszeit über viel ausgiebiger bei offenen Fenstern auslüften lassen. Eventuell vorhandenes Formaldehyd und auch andere Schadstoffe entweichen dann ohne die Raumluft zu stark zu belasten.