Tolle Weihnachtsgeschenke für Frauen

Schmuck ist ebenfalls ein echter Klassiker, wenn es um Geschenke für Frauen geht. Nicht umsonst heißt es ja: Diamonds are a girl's best friend . Wer also nach einem wirklich glamourösen, wertvollen Präsent sucht, das auf jeden Fall voll ins Schwarze trifft, sollte sich unbedingt Marilyns Rat zu Herzen nehmen. Wir lassen heute aber mal Perlen, Gold und Edelsteine links liegen und gehen stattdessen alternative Wege. Unsere Expertin Christine Rozina von eternal paper fertigt nämlich Schmuck aus papiernen Erinnerungen an. Sie stellt also aus Büchern, Magazinen und anderen Papieren in liebevoller Handarbeit großartige Schmuckstücke her, die den edlen Klassikern in nichts nachstehen und sie in puncto Kreativität sogar noch in den Schatten stellen. Von den unterschiedlichsten Ohrringen und Ketten über Armreifen bis hin zu Ringen und ganzen Colliers entstehen Unikate der besonderen Art, die ganz neue Möglichkeiten bieten, die eigene Persönlichkeit zu unterstreichen und eine tolle Geschenkidee für die Frauen in eurer Familie und in eurem Freundeskreis darstellen, die individuelle Styles lieben und auf außergewöhnliche und innovative Ideen stehen.