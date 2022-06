Moderne Holzvilla mit Klasse

Das Haus steht auf einem großen Grundstück mitten im Grünen und passt sich der natürlichen Umgebung mit einer Fassade aus senkrecht angeordneten Holzpaneelen an, die nur von großen Fensteröffnungen unterbrochen wird, welche die umliegende Natur ins Wohnkonzept integrieren und gleichzeitig den Innenraum mit Tageslicht fluten. Ein ordentlicher Kiesweg führt vom Vorplatz am Haus vorbei nach hinten in den Garten und greift dabei subtil die Farbe der Fassade wieder auf. Die Formensprache entspricht mit ihrem reduzierten Purismus voll und ganz der Vorstellung von modernem Wohnen.