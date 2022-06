Wie richte ich meine Wohnung im skandinavischen Stil ein?

Die skandinavische Wohnkultur hat eine jahrzehntelange erfolgreiche Tradition. Der nordische Einrichtungsstil ist im deutschsprachigen Raum wie auch weltweit sehr gefragt. Das Erfolgskonzept lautet „Zeitlose Modernität“. Diese Modernität drückt sich durch ein strenges, klares Design und einen alltagstauglichen Einrichtungsstil aus, der sich stets am Praktischen und Wohnlichen orientiert. Kein Firlefanz und keine auffälligen Extras, sondern naturnahe schlichte Formen, Farben und Materialen prägen den skandinavischen Look. Die Einrichtungsatmosphäre ist zugleich elegant und heimelig. Helles Holz, warme Lichter und Farben machen den Wohnraum in den kalten Wintermonaten zum idealen Rückzugsort, in den wärmeren Jahreszeiten geben sie die Leichtigkeit des Sommers wider. Ob Stadtwohnung oder großzügiges Landhaus – das Tolle am nordischen Stil ist, dass er sich in den unterschiedlichsten Wohnsituationen und unkompliziert umsetzen lässt. Wir zeigen euch, wie ihr eurem Zuhause den richtigen skandinavischen Touch geben könnt.