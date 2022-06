Landhausstil deluxe – einfach unwiderstehlich

Das Strohdach verleiht der Villa ein traditionelles Aussehen und sorgt dafür, dass sie sich perfekt in die umgebende Landschaft einfügt. Außerdem bringt diese Form der Dachgestaltung eine starke Isolierung mit, was sie zu einer nachhaltigen Option macht. Schönes Detail sind die Dachfenster, die in Form kleiner Gauben integriert wurden. So fällt natürliches Licht in den Dachraum ein und die Optik des Hausabschlusses wird etwas aufgelockert.