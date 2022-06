Checkliste Hauskauf: Die 7 wichtigsten Punkte

Kinderzimmer, Homeoffice, Partyraum, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Gästezimmer – die Vorstellung vom Traumhaus nehmen oft andere Dimensionen an, als das Portemonnaie es letztlich zulässt. Beim Kauf eines Hauses gilt es, die gewünschte Größe und die Anzahl der benötigten Zimmer sorgfältig zu kalkulieren. Fehlt am Ende ein Zimmer, ist das genauso ungünstig, wie wenn ein Zuviel an Platz erhalten werden will. Wer ein Haus kauft, sollte daher die Familienplanung mit in Erwägung ziehen und von Anfang an planen, wie die Verteilung der Räume ausfallen kann. Abstriche zu machen, weil das Haus zwar ansprechend ist, nicht aber den Anforderungen an das eigentlich Gebrauchte gerecht wird, kann dazu führen, dass man den Hauskauf später bereut. Anders herum ist es auch ungünstig, ein viel größeres Haus zu kaufen, als man künftig brauchen wird. Mehr Größe spiegelt sich nicht nur im Kaufpreis wieder. Der Raum will beheizt, in Stand gehalten und gereinigt werden.