Pferdestall wird zu neuem Leben erweckt

Insgesamt verfügt der neu geschaffene Bürokomplex über drei Konferenzräume, sodass auch mehrere Unternehmen an diesem extravaganten Ort Tagungen halten können. In diesen Bereich wurde ein großer Tisch eingestellt, der uns vielmehr an eine Dinnertafel erinnert. Mithilfe dieses Effekts entsteht eine besonders gemütliche Erscheinung. Weiterhin sind die Farben und Materialien für die vorherrschende Behaglichkeit verantwortlich. Das Fachwerk und die Backsteine verströmen einen rustikalen Charakter und erzeugen ein einzigartiges Ambiente für einen Seminarraum, den man sonst nur vom Urlaub auf dem Land kennt. Für den Boden verwendete man in den Tagungsräumen hochwertige Eichendielen.

